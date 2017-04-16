تركيب 6 محطات لشحن سيارات “تسلا” في دبي

المصدر: دبي - إرم نيوز

شهدت مدينة دبي بدء تركيب 6 محطات لشحن سيارات “تسلا” في 3 مناطق بدبي، وهي منتجع وسبا نخلة دبي، وفندق ديوكس دبي في نخلة جميرا، وفندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة.

وتتواجد هذه المحطات عند مدخل كل فندق ويمكن لأصحاب المركبات شحن البطاريات بطاقة تمكنها من السير لمسافة 90 كيلومترا خلال ساعة.

وتسهم أجهزة الشحن في تحقيق أهداف إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، والتي تهدف إلى توفير 7٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في الإمارة من الموارد النظيفة بحلول عام 2020 والوصول إلى نسبة 25٪ بحلول العام 2030، و75٪ بحلول العام 2050.

ويمكن لهذه المحطات شحن السيارات بطاقة 7-22 كيلوواط، خلال وقت يبلغ متوسطه 3-4 ساعات اعتماداًعلى مستوى البطارية.

ويوجد في دولة الإمارات حالياً أكثر من 25 موقعاً لمحطات شحن السيارات منها 18 موقعاً في دبي، و6 مواقع في أبوظبي، وواحدة في رأس الخيمة.