6 مليارات توقعات حجم سوق التجميل والجراحة التجميلية في السعودية خلال عامين

المصدر: دبي – إرم نيوز

سجلت جراحات التجميل في السعودية ارتفاعاً كبيراً، تصل نسبته إلى 100% خلال السنوات الأخيرة، حيث يشكل قطاع التجميل أهم الاستثمارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وحجم سوقه يقدر بالمليارات في السعودية باعتبارها أكبر سوق في المنطقة، حيث بلغ سوق التجميل والجراحة التجميلية 4 مليارات ريال في العام الماضي ومن المرشح أن يتجاوز سقف الـ6 مليارات ريال خلال 2017 – 2018 وفق إاحصائيات رسمية.

وتستقطب السعودية حاليا جهاز علاج ثوريًا متخصصًا في نحت الجسم وإزالة الدهون الزائدة، وجاء الإعلان عنه في مؤتمر صحافي عقد في شركة (اميكو) الطبية المتخصصة في تزويد المنطقة بالأجهزة الطبية.

و في هذا الإطار، قالت د. ساره كوتشي، مدير تطوير الأعمال في مؤسسة “اميكو الطبية”: يُعد SculpSure” العلاج الأول على مستوى العالم المصدق عليه من إدارة الغذاء والدواء، وهو متخصص في تحليل الدهون المتراكمة في الجسم، ومنطقة البطن بواسطة الليزر دون تدخل جراحي، موضحة أنها تقنية حديثة تقوم على الضوء المتحكم فيه، وتُعد الخيار المثالي للمرضى الذين يطمحون إلى التخلص من الدهون العنيدة.

وأشارت إلى أنّ “الجهاز سيكون بديلا عن الإجراءات الجراحية التقليدية مثل شفط الدهون نظراً لتكلفتها المرتفعة، وطول الفترة الزمنية اللازمة للتعافي بعد إجراء هذه العمليات”، موضحة أن الجهاز يتميز بوجود تقنية مبتكرة متخصصة في نحت الجسم، وتحديد تقاسيمه، فيما تستغرق كل جلسة 25 دقيقة، كما لا يحتاج المرضى إلى أي وقت للتعافي.

وعن آلية العمل، قالت تعمل “كوتشي”: “طاقة الليزر الموجهة على تسخين الخلايا الدهنية تحت الجلد دون التأثير في سطح الجلد، حيث يعمل جهاز SculpSureعلى رفع درجة حرارة الخلايا الدهنية؛ ما يحطم الترابط البنيوي فيما بينها على مدار 3 أشهر متتالية، حيث تُعالج الخلايا الدهنية التالفة، ويتخلص منها الجسم بشكل طبيعي عن طريق الجهاز اللمفاوي، ويتم إزالة الخلايا الدهنية بشكل دائم ولا تتجدد مرة أخرى، ويمكن ملاحظة النتائج خلال مدة سريعة تصل إلى 6 أسابيع، مع تحقيق أفضل النتائج في الأسبوع الثاني عشر”.