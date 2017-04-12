مهرجان ربيع ياس مارينا أبوظبي ينطلق الجمعة

تنطلق النسخة الرابعة من مهرجان ربيع ياس مارينا الوجهة الترفيهية في أبوظبي يومي 14 و15 من الشهر الجاري من الساعة 1:00 ولغاية 6:00 مساءً، ويعتبر المهرجان جزءًا من حملة “الربيع في ياس” التي تنظمها جزيرة ياس والتي تضم العديد من الفعاليات الممتعة والمناسبة للعائلات.

ويعد مهرجان الربيع في ياس مارينا من الاحتفالات الأكثر شعبيةً وانتظاراً في أبوظبي، والذي سيوفر تجربة رائعة تضم العديد من الفعاليات المشوقة والموسيقى الحية على ممشى ياس مارينا، وعروض الفنون، والحرف اليدوية للعائلة، إلى جانب العروض على المأكولات المتنوعة والمشروبات المنعشة خلال المهرجان.

وفيما يخص الفعاليات المخصصة للأطفال، يمكن للأطفال الاستمتاع بيوم كامل مليء بالفعاليات والمغامرات عبر الحصول على تذكرة دخول بتكلفة 30 درهما فقط ليتمكنوا من قضاء وقت ممتع يشمل مساحة ألعاب مسلية حيث يمكن للأطفال جمع النقاط واستبدالها بالشوكولاته المقدمة حصرياً من شركة “شوجر راش”، بالإضافة إلى دخول حديقة حيوانات أليفة تضم البط الصغير والأرانب اللطيفة، إلى جانب تمكنهم من المشاركة في ركن خاص بالفنون حيث يتعلمون كيفية صنع القطع الفنية المستوحاة من فصل الربيع والكثير من الصناعات اليدوية التي يمكنهم مشاركتها مع الأصدقاء.

وأما الفعاليات المخصصة للكبار، فقد حرصت إدارة ياس مارينا على دعم المواهب والمتاجر المحلية التي ستشارك بالمهرجان لتعطي الأهل الفرصة أيضاً للاستمتاع بالمهرجان، حيث يضم المهرجان مجموعة من المنتجات والفعاليات والنشاطات الخاصة بالكبار ومن أهمها ورش العمل الحرفية والفنية مثل الرسم وتشكيل الصلصال والأعمال الخشبية لتعلم فنون النجارة، وتشكيل الأزهار.

ويمكن للزوار التسوق خلال المهرجان من 40 بائعا محليا يقدمون مجموعة من المنتجات المميزة مثل الهدايا والمشغولات والقطع الفنية والمجوهرات والملابس والأدوات المنزلية لضمان تجربة تسوق ممتعة ومختلفة، بالإضافة إلى أكشاك “شوجر راش” الحصرية والتي ستقدم الشكولاتة الشهية وخيارات من الحلويات الخالية من السكر لمتبعي الأنظمة الصحية.

وخلال يومي المهرجان تقدم ياس مارينا العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات للزوار، حيث تتواجد شاحنات الطعام والمثلجات والمأكولات الموسمية، كما تقدم مطاعم ياس مارينا المطلة على الواجهة البحرية يوم الجمعة بوفيه الإفطار والغداء لدى مقهى “دي ألساس” وغداء مميزا في مطعم “ستارز ان بارز”، ويوم السبت: تقدم بوفيه غداء في مقهى “دي ألساس” وغداء مميزا في مطعم “ستارز ان بارز”، وبرنش مطعم “آيرس” وأمسية السيدات في “مطعم أكواريوم”.