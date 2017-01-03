حلبة مرسى ياس تطلق خريطة البرنامج التدريبي الشامل لسباق ترايثلون ياس 2017

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

تستقبل حلبة مرسى ياس عام 2017 بحلتها الجديدة مع بدء برامجها التدريبية اليومية الهادف إلى تهيئة المتسابقين وتحضيرهم لخوض منافسات سباق ترايثلون ياس الذي يقام بدعم من مبادرة آكتف لايف من ضمان.

ويحث منظمو الحدث عشاق الرياضة واللياقة البدنية في الدولة على بداية العام الجديد بشحنة من النشاط، والانضمام إلى مئات المشاركين في سباق تراثليون ياس الذي ينطلق قريبًا وبعد أكثر من 6 أسابيع.

كما وتقدم حلبة مرسى ياس حصريًا للمشاركين برنامجًا تدريبيًا ولمدة سبعة أيام، قبل بدء السباق، بهدف إعطاء الرياضيين المبتدئين والمحترفين فرصة مميزة لإعداد أنفسهم واختبار قدراتهم على مسار الحلبة، وتحت ظروف وعوامل تماثل أجواء السباق.

وتستضيف حلبة مرسى ياس سباق الترايثلون المفضل لدى المتسابقين المبتدئين في المنطقة بـ 17 فبراير2017، والمكون من ثلاثة سباقات وهي السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، والذي يضم مسافات مختلفة تناسب جميع الفئات المشاركة من الرياضيين المحترفين والمبتدئين الصغار والأشخاص المشتركين للمرة الأولى.

ويقام سباق ترايثلون 2017 وبشكل حصري على مسار سباق الفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس ومناطق مختلفة في جزيرة ياس. تبدأ فعاليات الحدث الرياضي بسباق السباحة المكون من لفة واحدة أو لفتين لمسافة 750 مترًا وذلك بحسب الفئة العمرية، تسودها أجواء حماسية تعلو أثناءها هتافات الجماهير المتواجدين في منطقة مرائب سيارات الفورمولا1، ويليها سباق الدراجات الهوائية المكون من أربع أو سبع لفات، تجري فعاليتها على مسار الفورمولا1 الممتد لمسافة 5.55 كم، ومن ثم ينطلق وبسرعة سباق الجري على مضمار الحلبة الذي يتكون من لفة واحدة أو اثنتين على المسار المخصص لسباق الفورمولا1 وياس مارينا بروميناد.

تصل القدرة الاستيعابية لسباق الترايثلون 2017 إلى 1500 شخصًا، الذي يقدم الحصص التدريبية المجانية بهدف تطوير لياقة المتسابقين البدنية وصقل مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم في العديد من التخصصات الرياضية المتنوعة.

كما وتقدم حلبة مرسى ياس خرائط توضح أماكن الدورات التدريبية اليومية استعدادًا لسباق ترايثلون ياس الذي يشهد انطلاق ركوب الدراجات الهوائية والجري على مسار الفورمولا1.

وتساهم الدورات التدريبية اليومية التي تقام حاليًا وتستمر حتى الأسبوع الأخير قبل انطلاق السباق في فبراير، بتطوير قدرات المتسابقين وتحضيرهم بالشكل الأمثل، وتنطلق فعاليتها ضمن مناطق مختلفة من العاصمة أبوظبي، تتوزع كالتالي: ركوب الدراجات الهوائية والجري في حلبة مرسى ياس، السباحة والجري في جامعة نيويورك أبوظبي، وركوب الدراجات الهوائية ضمن المسارات المخصصة والمصصمة لهذا الغرض في منطقة الوثبة، والجري ضمن مناطق مختلفة في جزيرة ياس ومدينة خليفة.

وتنطلق فعاليات البرنامج التدريبي اليومي الذي يقام على مدار الأسبوع، ابتداءً من أيام الأحد في مطلع كل أسبوع في حلبة مرسى ياس ضمن برنامج “ابدأ في ياس” برعاية آكتف لايف من ضمان ، من الساعة 6:00 إلى 10:00 صباحًا، وتعد هذه المبادرة الطريقة الأمثل التي تقدمها الحلبة للمتسابقين استعدادًا لخوض سباق الترايثلون، إذ أنها تعنى أيضًا برياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية.

وفي صباح كل يوم اثنين ينقل البرنامج التدريبي المتسابقين إلى جامعة نيويورك أبوظبي المميزة بحوض سباحة ذي قياس أولمبي وممتد على مسافة 50 مترًا، ليتيح لهم ممارسة السباحة من 07:00 إلى 08:00 صباحًا، والجري من الساعة 07:00 إلى 10:00 صباحًا، وجميع المرافق الرياضية تقدم بدعم من مبادرة آكتف لايف من ضمان.

كما ويرحب برنامج “تدرب في ياس” المقام برعاية آكتف لايف بحلبة مرسى ياس في أيام الثلاثاء من كل أسبوع بالمشاركين لممارسة ركوب الدراجات الهوائية والجري على مضمار الحلبة، كما وتخصص الحلبة للسيدات فقط من كل يوم أربعاء برنامجًا تدريبيًا “الرياضة في ياس” لممارسة المشي أو الجري أو قيادة الدراجات الهوائية من الساعة 06:00 إلى 09:00 مساءً في خصوصية تامة وبيئة آمنة.

وتنظم أبوظبي سترايدرز في منطقة خليفة “أ” حصص تدريبية للرياضيين المحترفين في أيام الخميس من 05:00 إلى 06:15 صباحًا، في حين تشهد منطقة الوثبة في أيام الجمعة ممارسة ركوب الدراجات الهوائية ضمن المسار المصمم والمخصص لهذا الغرض.

وتشهد أيام السبت من كل أسبوع إقبالًا كبيرًا وتواجد المئات من الراغبين باختبار أنفسهم قبل انطلاق السباق، وتتولى أبوظبي سترايدرز تنظيم فعاليات الجري في مناطق مختلفة من فنادق ياس بلازا وتستمر فترة الجري من الساعة 05:30 إلى 07:30 صباحًا، بينما تنطلق الحصص التدريبية الخاصة بالسباحة على مرحلتين ضمن جامعة نيويورك أبوظبي من الساعة 08:00 وإلى 09:00 صباحًا ومن الساعة 12:00 ظهرًا إلى 01:00 بعد الظهر، في حين تبدأ السباقات التدريبية للجري من الساعة 08:00 إلى 10:00 صباحًا.

وتتاح أيضًا الفرصة أمام المشاركين للاستفادة من برنامج تدريبي آخر يمتد على فترة سبعة أسابيع في حلبة مرسى ياس والذي يوفره نادي هادينز للياقة البدنية. وسيقدم مدرب الأداء الشخصي لترايثلون ياس مقاطع فيديو يوفر من خلالها نصائح تدريبية كما سيستجيب لاستفسارات المشاركين بشكل مباشر عبر تغريدات المتابعين على تويتر.

ويتضمن ترايثلون ياس فئتين مخصصتين للبالغين وهما فئة السباقات الأولمبية والتي تتكون من السباحة لمسافة 1500 متر وسباق الدراجات لمسافة 40 كم والجري لمسافة 10 كم، والفئة السريعة القصيرة والتي تتضمن السباحة لمسافة 750 مترًا، وركوب الدراجات لمسافة 20 كم، والجري لمسافة خمسة كيلومترات.

كما يشهد ترايثلون ياس سباق “كيدز ترايثلون”، المخصص لفئة الصغار، الذين سيختبرون قدراتهم على مسار مخصص لهم يتكون من السباحة لمسافة 200 مترًا وركوب الدراجات الهوائية لمسافة تسعة كيلومترات، والجري لمسافة 1.5 كم أو 2.5 كم، كما ويتضمن ترايثلون ياس، السباق الوحيد من نوعه في الإمارات الذي يقام خلال فترة الغروب، فئة مخصصة للسيدات، بالإضافة إلى فئة مخصصة بالنجوم.

سيتم تشجيع جميع المشاركين على مشاركة قصصهم وتجاربهم الشخصية أثناء التدريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الوسم #TriYAS لتشجيع الآخرين على الانضمام إليهم في هذه الفعالية.

للتسجيل في سباق ترايثلون ياس، يرجى زيارة: www.yasmarinacircuit.com