الطيران السعودي الخاص.. خدمات متجددة ورفاهية مطلقة

المصدر: إرم نيوز - دبي

يعتبر الطيران السعودي الخاص واحدًا من أهم الشركات في قطاع الطيران فهي أول شركة طيران عالمية تمتلك أسطول طائرات خاصة من طراز “فالكون7إكس”، بحمولة 14 راكبا، التي تتميز بالطيران لمدة 10 ساعات دون توقف.

ويستخدم أسطول الطيران السعودي الخاص كبار الشخصيات ورجال الأعمال، وتقدم الشركة ثلاث خدمات وهي تأجير الطائرات الخاصة، وخدمة تشغيل الطائرات الخاصة، وخدمة المناولة الأرضية للطائرة الخاصة.

وتشكل سوق السعودية 7% من سوق الطيران الخاص العالمية، ويبلغ عدد الطائرات الخاصة خليجيا 500 طائرة منها 350 طائرة في المملكة.