مراكز التعليم المبكر في دبي تقدّم طرقًا مبتكرة للحفاظ على نشاط الأطفال أثناء إجازة الشتاء

المصدر: دبي – إرم نيوز

أوصى عدد من مراكز التعليم المبكر في دبي على ضرورة اتباع حزمة من الأساليب التي تحافظ على النشاط الذهني وتعلّم الأطفال الصغار، مشددة على منح الأطفال فرصةً للابتعاد عن روتين الواجبات المدرسية اليومية خلال فترة الإجازة والاحتقال برأس السنة، دون إغفال حقيقة أن الأهالي يحرصون على أن يحافظ أطفالهم على نشاطهم الذهني دون نسيان ما تعلمّوه في الحضانة على مدار العام.

وبهذه المناسبة، قالت مونيكا فالراني، الرئيسة التنفيذية لحضانة “ليدي بيرد”: “بالنسبة لمعظم المدارس في أنحاء دولة الإمارات، تبدأ الإجازة الشتوية في يوم 15 ديسمبر ثم تعاود المدارس افتتاح أبوابها للتلاميذ في 7 يناير، ولأن الأطفال لايفضلون الدراسة واستكمال واجباتهم المدرسية الطويلة خلال العطلات، يمكنهم اختبار بعض الأنشطة الممتعة والبسيطة في المنزل أو في الهواء الطلق، والتي تكفل لهم في ذات الوقت صقل وتنمية المعارف التي تعلّموها في المدرسة”.

ودعت الرئيسة التنفيذية لحضانة “ليدي بيرد” إلى الاستمتاع بالوقت في المطبخ من خلال تحويله إلى مختبر للعلوم، ويمكن للأهالي التعامل بحيطة وحذر مع الأطفال الأصغر سناً من خلال استخدام معدات السلامة مثل النظارات الكيميائيّة والقفازات المطاطية أثناء التجارب.

وأيضا يمكن قضاء يوم على الشاطئ وزيارة المكتبة المحلية أو متجر الكتب وأيضا تحضير بعض الأغذية العضوية في حديقة المنزل من خلال زراعة بعض الخضروات والفواكه، والأعشاب، وزيارة المواقع التاريخية وكذلك ممارسة الألعاب، حيث تعتبر الألعاب المميزة- مثل “مونوبولي” و”بيكشنري”، و”السلالم والثعبان”- من الوسائل الرائعة لتحفيز عقول الأطفال، ومن خلال استخدام الألعاب التعليمية البسيطة، سيتمكن الأطفال من استخدام الأرقام والحروف وبناء مهاراتهم الإدراكية، وتحسين التنسيق بين اليد والعين، إضافة إلى شحذ إدراكهم البصري وتطوير مهارات التعرف والتمييز بين الألوان.