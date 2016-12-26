تويوتا كورولا 2017 تتحدى التوقعات وتعيد تعريف الأناقة

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

تلاقي الموديلات الجديدة من سيارات تويوتا كورولا لعام 2017 -والتي طرحتها شركة الفطيم للسيارات بأسواق الإمارات- إقبالا من جمهور ارتبط تقليديا بهذه السيارة منذ طرحها للمرة الأولى قبل 5 عقود، لتصبح خلال هذه المدة أفضل سيارة صغيرة الحجم في السوق.

وتشكل تويوتا كورولا الجزء الأكبر من مبيعات شركة الفطيم للسيارات الوكلاء الحصريون لسيارات تويوتا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد بيع من هذه السيارة في أسواق الإمارات منذ إطلاقها في عام 1966 ما يزيد عن 200 ألف سيارة من أصل 43 مليون سيارة من هذا الطراز بيعت حول العالم.

وتجمع تويوتا كورولا بين جاذبية التصميم ومتطلبات الأمن والسلامة، إذ تتضمن المواصفات نظاما يتحكم بثبات المركبة على الطرقات ومصابيح ضباب خلفية ونظاما لمراقبة ضغط هواء الإطارات.

ويقول سعود عباسي، مدير الإدارة العليا لتويوتا في الفطيم للسيارات: بأن تويوتا كورولا تعتبر بالنسبة للكثيرين في دولة الإمارات العربية إرثا ثمينا ورمزا للمتانة الموثوقة، وتقدم كل ما تتضمنه فلسفتها الأصيلة من حيث متعة القيادة والثقة بالجودة العالية لجميع السائقين في أنحاء العالم.

وقد احتفظت كورولا 2017 بخيارات المحركات الحديثة ذات الكفاءة العالية نفسها وهي، سعة 1,6 لتر و2,00 لتر والتي تأتي جميعها في 3 فئات مختلفة، وبفضل ناقل الحركة الجديد ذي التعشيق المتغير المستمر، تقدم السيارة مستويات جديدة من الهدوء في التشغيل والكفاءة في استهلاك الوقود، تماشيًا مع التزامها في تقديم أعلى نسبة في الاقتصاد باستهلاك الوقود ومتعة القيادة في قطاع سيارات السيدان صغيرة الحجم.

و تواصل كورولا 2017 ريادتها بأن تكون السيارة المفضلة لدى شريحة كبيرة من العملاء في الإمارات العربية المتحدة من خلال أسعارها التنافسية التالية:

الأسعار:

كورولا 1.6 لتر SE: AED 66,900 SE+: AED 69,900 ليميتد: AED 73,900

كورولا 2.0 لتر SE: AED 70,900 SE+: AED 74,900 :ليميتدAED 78,900