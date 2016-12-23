مدارس خاصة في دبي تستثمر الإجازات الطويلة بصورة إيجابية

المصدر: دبي - إرم نيوز

باشرت عدة مدارس خاصة في دبي وضع خطط بقصد استثمار الإجازة الطويلة عبر تطوير آليات متقدّمة لاكتشاف وتدريب الطلاب الذين يتمتعون بمواهب فريدة في المجالات الرياضية، حيث تلعب الرياضة المدرسية وغيرها من الأنشطة اللاصفيّة دوراً محورياً في تعزيز الصحة والسلامة العامة للطلاب، بحسب مديري مدارس.

وفي هذا الإطار، قال غراهام بيل، مدير مدرسة “أركاديا” الابتدائية: لقد وفرت المدرسة لطلابها منصة لتدريبهم وتشجيعهم على أن يصبحوا مبدعين في الرياضات المختلفة، والأنشطة الفنية طوال العام خاصة في الإجازات.

وأضاف أن المدرسة ستوفر التدريب في مجالات وأنشطة متنوعة مثل: كرة السلة والسباحة والكاراتيه وكرة القدم والجمباز وفنون الدفاع عن النفس، والتنس، والفنون والحرف اليدوية، وعلوم تصنيع الروبوتات، والعلوم، ودروس العزف على البيانو، والمسرح الموسيقى والباليه واليوغا.

وستتولى مجموعة من الرياضيين المحترفين مهمة الإشراف على تدريب الطلاب في جميع أنواع الرياضات بما في ذلك الكاراتيه، حيث سيقوم أليكس غاردنر، الحائز على الحزام الأسود من الدرجة الثالثة في كاراتيه الشوتوكان، بتنظيم دورات كاراتيه للطلاب، ويعتبر غاردنر مدرباً لدى “الاتحاد الإنجليزي للكاراتيه”، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الرياضة وتحسين الأداء الرياضي.

كما ستوفر المدرسة دروساً خصوصية في تعليم العزف على البيانو تحت إشراف نخبة من عازفي البيانو، وكجزء من “برنامج التعلّم المثمر” المبتكر وهو برنامج متقدّم وشامل صممته مدرسة “أركاديا” الابتدائية، كجزء من الأنشطة خلال الأيام المدرسيّة، وأيضا في الإجازات الطويلة لاستثمار جزء منها كي يتسنى للطلاب قضاء أوقات كافية مع أسرهم.

وقال بيل بهذا الصدد: “سيتمكن طلابنا من استغلال الإجازة على نحو أفضل بكثير”، مشيرًا إلى أنّ الإجازات الطويلة تشعر الطلاب بالملل، لذا كان لابد من وضع خطة كي يستفيد الطلاب من الساعات المهدورة وتتم الاستفادة منها بشكل فعال يعود بالفائدة على الطلاب من خلال برامج تدريبية على الموسيقى والسباحة والسلة وغيرها من الأنشطة الثرية.

وبدورهم، أكد أولياء أمور أنّ استثمار الإجازات من خلال خطط وبرامج ممنهجة من شأنها استغلال أوقات الفراغ للطلاب بصورة إيجابية وهادفة تعمل -دون شك- على تهيئة أبنائنا لحياة عملية أفضل وعلى احترام الوقت وإدارته بصورة صحيحة، كما تعمل أيضا على تنظيم يومهم ضمن برنامج واضح وبالتالي عدم إرباك ساعاتهم البيولوجية، لافتين في الوقت نفسه إلى ضرورة منح الأبناء فرصة للاسترخاء والنوم في جزء من الإجازة.