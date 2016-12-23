إجازة رأس السّنة ترفع إشغال الفنادق والمطاعم إلى 100٪ في الإمارات

المصدر: دبي - إرم نيوز

أنعشت إجازة نصف السنة الدراسية وعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الحركة السياحية في مختلف أنحاء الإمارات، إذ رفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى مستويات تتراوح بين 80% – 100%، وفقاً لعاملين بالقطاع السياحة. وتستقطب الفنادق والمطاعم سيّاحاً من داخل الدولة وخارجها، خاصة من الخليجيين الذين يزورون الدولة خلال مواسم الأعياد والإجازات الرسمية

وكثفت فنادق في دبي وأبوظبي من عروضها على الغرف الفندقية، والمطاعم، وقاعات الحفلات، بمناسبة إجازة رأس السنة الميلادية، في وقت أكدت أن نسب إشغال غرفها الفندقية اقتربت من 100٪.

وقال مسؤولون فندقيون إن حجوزات المطاعم وقاعات الحفلات في فنادقهم مبيعة بالكامل خلال إجازة رأس السنة، مشيرين إلى توافد أفواج كبيرة من السياح إلى دبي لقضاء إجازة عيد الميلاد، مقرونة باعتدال الطقس وبتسهيلات الإجراءات للزائرين.

وتعليقا، قال مهاب غالي، مدير فندق “كونراد”: “الواقع على بعد دقائق معدودة من ’دبي مول‘، إنه تم طرح باقة من العروض الخاصة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لإتاحة فرصة تمضية إجازة عائلية مميزة”، واصفا اياه بالمكان الأمثل لكافة أفراد الأسرة، حيث يشتمل على 5 منشآت فريدة للترفيه .

وأفاد لقد بدأت الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال رأس السنة الميلادية حيث نتوقع إشغال بنسبة 100% للفندق ليلة رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أنّ الفترة الحالية في الدولة تعتبر موسمية، حيث أن الأجواء الجيدة واعتدال الطقس يجذب أفواجا سياحية من أوروبا ومن دول الخليج أيضا مما يحرك عجلة الاقتصاد بقوة.

وأضاف أن المطعم اختار الطبق التقليدي وهو الديك الرومي وذلك كي يشعر الحضور بأجواء عيد الميلاد وكأنها في البيت أو في الوطن.

وقال مدير فندق “كونراد دبي”: تتضمن الخيارات التي يتيحها الفندق إمكانية تذوق مجموعة من الأطباق الشهية في مطعم “بالارو”، والقائمة المتنوعة من الأطباق الإيطالية والبحرية.

فيما قال كلايف سميث، مدير مطعم “الوحدة” ومطعم “ولاونج ليفيل ون” ومطعم “سكاي لاونج “31 في “غراند ميلينيوم الوحدة”، أن الفندق في حالة استنفار غير عادية كي تكون هذه الاحتفالية تليق بسياح ومقيمي دبي، منوها الى أن نسبة الاشغال عالية جدا تكاد تلامس سقف 100%.

وترى شيمين جونز، مديرة مطعم “جيراف” في ياس مول أبوظبي، أن جميع فنادق ومطاعم الإمارة تستعد لاستقبال الأفواج السياحية التي بدأت تتدفق منذ نحو أسبوع، فيما يتوقع أن تصل نسبة السياحة الخارجية في هذه الفترة التي تتقاطع فيها إجازة نصف السنة الدراسية مع أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية إلى 100%.

أما يانا كلوني، مديرة مطعم “بو” في مول أبوظبي، فعلقت: لقد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال ليلة رأس السنة، لافتة إلى أنّ معظم زوار المطعم من (الخارج)، حيث يشكل السياح ما نسبته 60 إلى 70% من الضيوف.