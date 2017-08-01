بالفيديو.. شاهد أكبر قلب على وجه الأرض

للمرة الأولى منذ تأسيسه سمح متحف أونتاريو الملكي في مدينة تورونتو في كندا لزواره بمشاهدة أكبر قلب على وجه الأرض المعروف باسم قلب الحوت الأزرق.

وقال بيرتون ليم مساعد أمين علم الثدييات في المتحف إن بعض الديناصورات كالصوروبودا أطول، لكن من حيث الوزن فإن الحوت الأزرق هو أثقل حيوان عاش على الأرض وقلبه بالطبع هو أكبر قلب”.

ويعرض المتحف العضو الأضخم في العالم مما يتيح لزواره فرصة مشاهدة هذا العضو عن كثب، حيث من النادر العثور على جثث للحوت الأزرق لأنها عادة ما تغرق في قيعان المحيطات لأن الدهون في أجسامها تكون أقل نسبيا من مثيلتها في أنواع الحيتان الأخرى.

وانتزع القلب من أحد حوتين أزرقين جرفتهما المياه إلى شواطئ نهر تروت في إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور بعد نفوقهما قبل نحو ثلاث سنوات، وكان القلب قبل انتزاعه يزن 181 كيلوغراماً على الأقل.