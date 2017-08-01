استقرار الذهب قرب أعلى مستوى له في 7 أسابيع مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أكبر مكسب شهري في 5 أشهر في يوليو/ تموز مدعومًا بتراجع الدولار والضبابية السياسية.

واستقر الذهب عند نحو 1268.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع المعدن الأصفر 2.2 % الشهر الماضي في أكبر زيادة شهرية منذ فبراير/ شباط.

وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1268.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار، ولكنه لا يزال يحوم حول أقل مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو، اليوم الثلاثاء، فيما تظل حالة من الضبابية تغلف النظرة المستقبلية للعملة الأمريكية بسبب توترات سياسية في الولايات المتحدة، وشكوك بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 16.75 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر في الجلسة السابقة، وارتفعت 1.3 %في يوليو/ تموز.

وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 884.23 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع في الجلسة السابقة عند 897.05 دولار للأوقية، وزاد المعدن نحو 5% في يوليو/ تموز.

وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 938 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع إلى 943.70 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ الـ 14 من يونيو/ حزيران. وارتفع البلاتين نحو 5% في يوليو/ تموز، مسجلاً أول مكاسب شهرية منذ فبراير/ شباط.