معركة وحشية بين 6 نساء في أحد شوارع نيويورك (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقطات مرعبة لمجموعة من النساء يضربن رؤوس بعضهن البعض في الأرض في معركة وحشية في نيويورك.

ويظهر الفيديو المرعب مجموعة من النساء، يتقاتلن بشراسة قبل أن تتمكن الشرطة من التفريق بينهن.

ويوضح الفيديو المواجهة العنيفة بين النساء اللاتي كن يتدحرجن على الأرض، ويضربن رؤوس بعضهن البعض على الرصيف ويتبادلن اللكمات.

وتم اعتقال 8 أشخاص هم رجلان و6 نساء، بعد الشجار في جزيرة “كوني” في نيويورك، حيث لجأ اثنان من ضباط الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل، وعانى أحدهم من إصابة في الركبة.

وعلى الرغم من أن السبب ليس معروفا وراء اندلاع الشجار، إلا أن بابي كورتيز، 22 عامًا، مغني الراب الذي شاهد الشجار، قال: يعتقد أنه مجرد “غضب كحولي خطير”.

وتتراوح أعمار النساء بين 17 و 25، واتهمن بالاعتداء على ضابط شرطة، كما تم القبض على رجلين هما ماركيز رويل، 22 سنة، وستيفن بوينز، 20 سنة، واتهما بالاعتداء على ضابط شرطة أيضًا، كما اتهم بوينز بحيازة جنائية لسكين، على الرغم من أن الشرطة قالت إنها لم تستخدم خلال المعركة.