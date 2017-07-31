هاكرز يسربون مستندات حساسة لشركة أمنية تتعامل مع الجيش الإسرائيلي

شنت مجموعة من المخترقين (الهاكرز) هجمة شرسة على شركة مانديانت Mandiant Security الأميركية المتخصصة في الأمن الرقمي، واخترقوا جهاز الكمبيوتر الخاص بأحد موظفيها لمدة عام كامل، ثم سرّبوا مستندات حساسة خاصة بتعاملات الشركة مع الجيش الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع TNW التقني.

وأشار التقرير إلى أن الهاكرز دعوا جميع المخترقين حول العالم إلى استهداف الحسابات والأجهزة الشخصية للباحثين الأمنيين في كل مكان، والعبث بحياتهم وتسريب كافة البيانات وكذلك مستنداتهم الشخصية والعملية.

وتم تسريب كم كبير من البيانات من كمبيوتر آدي بيريتز، المتخصص بتحليل المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالتهديدات، وبعض هذه البيانات خاص بحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تسريب مجموعة من مستندات خاصة بعملاء شركته ومنهم الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت المجموعة المنفذة للاختراق أنها شنت هذا الهجوم انتقاماً من الشركة التي تعقبت وكشفت 31337 مخترقاً في الفترة الماضية.

واستحوذت شركة فاير آي على شركة مانديانت، التي تتخذ من ولاية فيرجينا الأميركية مقراً لها، والمتخصصة في التحليل الجنائي الرقمي، في العام 2014 في صفقة بلغت قيمتها حوالي مليار دولار.