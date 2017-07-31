تفريغ مياه الصرف الصحي في شلالات نياغارا يصدم السياح (فيديو وصور)

تسبب تفريغ المياه الصحية في شلالات نياغارا، بصدمة واشمئزاز للسياح الموجودين في المنطقة بسبب الرائحة الكريهة التي نتجت عن هذا الفعل.

وكان السياح على متن سفينة تابعة لإحدى شركات السياحة، عندما تم تفريغ المياه في الشلالات، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأرفقت الشركة صورة لمياه الصرف المثير للاشمئزاز، وهي تجري تحت السفينة.

وحسب الصحيفة، قال مسؤول الشلالات نيك ميلسون، “لقد صدمنا، كان علينا أن نفعل بعض أعمال الحفر بأنفسنا لمعرفة ما يجري، ونحن نشعر بالضيق الشديد”.

من ناحيته، اعتذر مجلس المياه في المنطقة، للسياح عن التسبب في الضيق.

وقال المدير التنفيذي لمجلس المياه رولف بورتر “نحن لا نفعل ذلك عادة خلال الموسم السياحي”.

وشلالات نياغارا هي شلالات غزيرة على نهر نياغارا، وتقع بين مدينة نياغارا في ولاية نيويورك ومدينة نياغارا في مقاطعة اونتاريو الكندية.

وتستخدم الشلالات لتوليد الكهرباء، فضلاً عن جذبها للكثير من السياح؛ ما يجعلها معلماً اقتصادياً مهماً في المنطقة.