بالصور.. طبيبة حامل تساعد أم على الولادة بينما تنجب طفلتها هي أيضًا

ساعدت طبيبة حامل مذهلة سيدًة أخرى على الولادة وهي تنجب طفلها الخاص.

هرعت الدكتورة “أماندا هيس” بينما كانت تستعد لإنجاب طفلها، إلى غرفة العمليات عندما سمعت الممرضات يقلن إن أمًا أخرى تحتاج إلى مساعدة طبيب في وضع طفلها.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كان جنين “ليه هاليداي جونسون” مستعدًا للخروج إلى العالم، ولكن طبيبها كان لا يزال في طريقه إلى المستشفى.

أدركت الدكتورة “أماندا” بسرعة أن الجنين في وضع متأزم وأنه لا يمكن تضييع أي وقت، ولذلك قامت بمساعدة “ليه” أثناء وضعها لطفلها الخاص.

وتعليقًا على عملية الولادة المزدوجة في مركز “فرانكفورت الطبي الإقليمي” في ولاية “كنتاكي”، قالت الدكتورة: “الأطباء يفكرون دائمًا في مرضاهم أولاً، حتى عندما يكونوا هم أيضًا مرضى”.

وأضافت الدكتورة: “عندما علمت أن هناك سيدًة بحاجة إلي، ارتديت ثوب عمليات آخر ليغطي ظهري، وارتديت واقي الحذاء، وذهبت إلى غرفتها، واتضح أنني أعرفها”.

تعرفت الدكتورة على المريضة واكتشفت أنها قد سبق وأجرت فحصًا لها قبل أيام.

من جانبها وصفت المريضة التي أنجبت طفلةً صغيرًة بأمان، أفعال الدكتورة “أماندا” بأنها “مذهلة جدًا”.

وقالت المريضة: “أشعر أنني محظوظة جدًا بوجود شخص مستعد ليساعدني رغم كونه في هذا الموقف”.

وبعد أن ساعدت الدكتورة “أماندا” طبيبة أمراض النساء والتوليد على توليد طفل السيدة بأمان، أنجبت طفلتها وأسمتها “إلين جويس”.

ووفقًا للتقارير، فإن كلا السيدتين والطفلين على خير ما يرام، ومن المتوقع أن تأخذ الدكتورة “أماندا” 8 أشهر كإجازة أمومة، فلا جدال أنها تستحقها.

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