مديرة أعمال عمرو دياب ترد على تصريحات شيرين عبد الوهاب المسيئة (صورة)

قررت هدى الناظر، مديرة أعمال النجم المصري عمرو دياب، أن تخرج من صمتها، وترد على التصريحات المسيئة التي صدرت عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بحق الفنان دياب.

وأعربت الناظر عن استيائها الشديد من استمرار شيرين في إصدار التصريحات المسيئة ضد “الهضبة”.

ويطلق على الفنان عمرو دياب لقب الهضبة. وقالت الناظر عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “لأ ده إحنا متعلمناش بقي؟!”.

وطالب العديد من جمهور عمرو دياب من الناظر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شيرين وإصدار بيان رسمي من الهضبة للرد عليها.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قالت في مؤتمر صحفي عقدته على هامش مهرجان “قرطاج”: إنها تعمدت الإساءة على الفنان عمرو دياب خلال حفل زفاف الممثلين كندة علوش وعمرو يوسف، ولم تكن زلة لسان.