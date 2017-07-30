عاصم حواط لـ “إرم نيوز”: الجمهور العربي بحاجة لأعمال كوميدية خفيفة (فيديو)

كشف الفنان السوري عاصم حواط في حديث مع “إرم نيوز” عن تحضيراته لموسم 2018.

وأوضح حواط أثناء وجوده في كواليس تصوير مسلسل “غضبان” تأليف فايز بشير وإخراج محمد نصرالله عن الملامح العامة لدوره في العمل، مشيرًا إلى استعداداته للبدء بتصوير مسلسل “حريم الشاويش”.

وحول اختياره من قبل المخرجين لأداء شخصيات كوميدية، أكد حواط أنه سعى إلى الخروج من النمطية بماهية الأدوار التي يؤديها، مضيفًا أنه نجح في تجاوز هذه الشخصيات من خلال أعمال كثيرة قدم خلالها شخصيات مختلفة ومتنوعة.

وأشار حواط إلى أن انتشار الأعمال الشامية يعتبر تجاوبًا مع متطلبات العرض، ورغبة الجمهور، مشيرًا إلى انتشار نماذج سابقة لأعمال تاريخية أو فانتازيا وغيرهما، وأن الدراما تسعى إلى التجاوب مع متطلبات العرض والجمهور.