تونس تدعو مغتربيها لتعزيز استثماراتهم في السوق المحلية

دعا مشاركون في منتدى اقتصادي بتونس، اليوم الجمعة، المغتربين لتعزيز حضورهم الاقتصادي واستثماراتهم في السوق المحلية، لتحفيز النمو.

واستضافت العاصمة تونس اليوم، منتدى التونسيين بالخارج الذي ينظمه ديوان التونسيين بالخارج، لبحث كيفية استثمار الكفاءات المغتربة في السوق المحلية، وتستمر أعماله يوماً واحدًا.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال كلمة له، إن التونسيين المغتربين يمثلون طاقة بشرية ومخزونًا اقتصادياً، أضحت البلاد بحاجة لتطوير مساهمته.

وأضاف الشاهد، أن تطوير حضور مغتربي تونس في البلاد، “لا يكون فقط بالتحويلات المالية التي بلغت 4 مليارات دينار (1.7 مليار دولار)، سنوياً، بل بالمشاركة الفعلية في الأنشطة الاقتصادية”.

وصادقت تونس خلال وقت سابق من العام الجاري، على قوانين جديدة للاستثمار، أهمها قانون الحوافز الجبائية ومجلة الاستثمار لتحفيز بعث المشاريع، ورفع العراقيل وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وتشهد تونس منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي العام 2011، تراجعاً في معدلات النمو، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهبوطًا في قيمة العملة المحلية.

وبلغ عدد التونسيين في الخارج حتى 2016، نحو مليون و300 ألف شخص يسهمون بـ 5% في الناتج القومي الخام.

وتتوقع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، جذب 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري كاستثمارات أجنبية، في قطاعات اقتصادية متنوعة ومشاريع بنية تحتية ومنشآت سياحية، واستحداث شركات أعمال أجنبية.

وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 9% خلال العام الماضي، إلى 938 مليون دولار مقارنة بـ 1.03 مليار دولار في 2015.