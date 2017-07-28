ماذا قال المشاركون في ختام مهرجان مصر الدولي للموسيقى “الفرانكو أرب”؟ (فيديو إرم)

شهد مهرجان مصر الدولي لموسيقى “الفرانكو أراب”، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، حضورًا كثيفًا بمشاركة 10 دول، تتقدمها مصر بـ 20 متسابقًا، بالإضافة إلى 20 متسابقًا آخر، من: لبنان، وسوريا وتونس، والجزائر، والمغرب، والكويت، والسعودية، والسودان، واليمن.

وأعلن الموسيقار هاني شنودة رئيس لجنة تحكيم المسابقة في ختام الدورة الأولى على خشبة مسرح هوليوود في مدينة شرم الشيخ، أسماء الفائزين في الدورة، بحصول محمود السعيد من الكويت وهيثم حلمي من مصر على جائزة المركز الأول بالمناصفة، وقيمتها 30 ألف جنيه.

وتقدّر قيمة الجوائز بـ100 ألف جنيه، مقسمة بين جائزة أفضل أغنية وقيمتها 30 ألف جنيه.

وجائزة أفضل أغنية فى المركز الثاني وقدرها 20 ألف جنيه، وجوائز خاصة بالكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، وكذلك جوائز عينية تتمثل في إنتاج أغانٍ للأصوات المتميزة صاحبة الموهبة الحقيقية.

والحفل الذي بدأ بمجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة والفرق الغنائية، جاء في ختام المسابقة التي تنافس فيها عدد كبير من المطربين الشباب بالدول العربية.