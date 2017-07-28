رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: روسيا تتخذ خطوات للأمام

قال كريج ريدي رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إن روسيا قطعت خطوات للأمام في مكافحة مستخدمي المنشطات لكنها بحاجة للاعتراف بوجود مشاكل في السابق قبل الإعلان عن التزامها بالمعايير والقواعد الدولية لمكافحة المنشطات.

ورفعت الوكالة العالمية الحظر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات منذ شهر واحد بعدما أوقفتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بعد صدور تقرير مستقل أكد وجود عملية ممنهجة لانتهاك اللوائح.

وفي العام الماضي أصدر ريتشارد مكلارين تقريًرا مفصلاً.

ونفت السلطات الروسية وجود عملية ممنهجة لتناول المنشطات برعاية الدولة.

ولا تزال الوكالة العالمية لا تعتبر الوكالة الروسية ملتزمة بالكامل بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، لكنها وافقت على عودتها لإجراء الفحوص تحت إشراف خبراء دوليين وإشراف

الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، بعدما وجدت بعض الاستجابة لمطالبها.

وقال ريدي (76 عامًا) إنه توجد الآن وسائل فعالة للكشف عن الغشاشين.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: “من وجهة نظرنا وجدنا أنه توجد أدلة على التقدم… لذا ستكون هناك اختبارات أكبر وأقوى في روسيا بعد وجود العدد الكافي من الأشخاص لفعل ذلك. وإحدى مشاكلنا هي أنه لم يكن هناك العدد الكافي من الأشخاص في روسيا للقيام بالفحوصات التي كنا نريدها”.

وأشار “ريدي” وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن هناك بعض الأمور المهمة التي يجب إتمامها قبل السماح للفرق الروسية بالمشاركة في بطولات ألعاب القوى وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وما زال الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة يعتبران أن روسيا لا تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات.

وقال ريدي: “أحد الشروط لإعلان الالتزام التام بالمعايير الدولية هو اعتراف بوجود مشكلة في الماضي، ونأمل بإعلان اعتذار عما حدث، وهذا الشرط طلبه الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة والوكالة العالمية أيضًا.

“لذا فإن المسؤولين الروس يعلمون ذلك، ونحثهم على فعل شيء حيال هذا الأمر، وأتمنى أن يفعلوا ذلك بأسرع وقت، لأننا سنكون قطعنا خطوة أخرى، ويمكننا التقدم للأمام”.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر كانون الأول رعاية الدولة لبرنامج تناول المنشطات أو حثّ الحكومة للرياضيين على تناول المنشطات.

لكنه أشار إلى أن روسيا مثل أي دولة أخرى تواجه مشكلة مع تناول المنشطات.

وقال ريدي: “لو كان هذا اعتراف فهو اعتراف، والآخرون لن يعتبروا ذلك اعترافًا كاملاً، وأعتقد أنه لا يوجد أي شك لدينا حول أنهم يعلمون ما يجب فعله وننتظر ردهم بفارغ الصبر”.

ووافق الاتحاد الدولي لألعاب القوى على مشاركة 19 رياضيًا روسيًا في بطولة العالم بلندن الشهر المقبل بشكل مستقل، بعدما أظهروا أنهم يتدربون في بيئة لا تخالف لوائح مكافحة المنشطات.