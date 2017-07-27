“فورد” تستدعي 117 ألف سيارة بسبب خلل فني

أصدرت شركة “فورد موتور” ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرارًا باستدعاء حوالي 117 ألف سيارة في أمريكا الشمالية، لتغيير مسامير تثبيت المقاعد المعرضة للتشقق.

وتضم قائمة السيارات التي سيتم استدعاؤها الشاحنة الخفيفة “إف 150” إنتاج عام 2014 والفان “الفئة إي” إنتاج عام 2014 و”فورد إسكيب” من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي “إس.يو.في” إنتاج عامي 2014 و2015 والسيارة “لنكولن إم.كيه.سي” إنتاج 2015.

وذكرت “فورد” أن مسامير تثبيت المقاعد وأحزمة الأمان في السيارات المعيبة يمكن أن تتحطم، وفي حالة تشقق هذه المسامير فإن تماسك هيكل المقاعد أو أداء نظام أحزمة الأمان يمكن أن يتحطم أو يتوقف بشكل مفاجئ ويمكن أن يؤدي هذا إلى إصابة الركاب بجراح.

في الوقت نفسه، ذكرت “فورد” أنها لم تتلق أي إخطارات بوقوع إصابات ذات صلة بالموضوع وسيقوم وكلاء “فورد” باستبدال المسامير مجانًا.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان “فورد” أمس تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة ملياري دولار مقابل 100 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت أرباح التشغيل 2.5 مليار دولار بانخفاض نسبته 16% عن العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 9.39 مليار دولار بزيادة نسبتها 1% عن العام الماضي.