مؤسس أمازون ينتزع لقب أغنى شخص في العالم بثروة 90.6 مليار دولار

قالت مجلة فوربس إن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون للتجارة الإلكترونية انتزع لقب أغنى شخص في العالم من الملياردير بيل غيتس مستفيدا من ارتفاع قيمة سهم الشركة الذي رفع ثروته إلى 90.6 مليار دولار.

وقالت فوربس التي تتابع أخبار الأثرياء إن سعر سهم أمازون قفز 1.6% في بداية التداولات اليوم الخميس مما عزز الثروة الصافية لبيزوس مؤسس الشركة وأكبر مساهم فيها بنحو 1.4 مليار دولار.

وارتفع السهم قبل صدور تقرير نتائج الربع الثاني، ووفقا لتومسون رويترز يتوقع المحللون أن تعلن أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم عن قفزة في المبيعات بنسبة 22% لتسجل 37.2 مليار دولار.

وقالت فوربس إن ثروة غيتس، الذي تبرّع بما يصل إلى 31.1 مليار دولار لأعمال خيرية في العام الماضي، بلغت 90.1 مليار دولار.