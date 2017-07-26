حفتر: على السراج أن يكف عن “العنترة”ونحن أبعد من المريخ عن قطر

قال قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إن على رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن “يبتعد عن العنترة التي لا يملك منها سوى الكلام”.

واستبعد حفتر وقف إطلاق النار لمن من هم في درجة العداء مثل تنظيم داعش والقاعدة والجماعة الإسلامية المقاتلة وسرايا الدفاع عن بنغازي والمتجددون من الإخوان، وفق وصفه.

وأضاف حفتر في لقاء مع قناة “فرانس24” مساء اليوم الأربعاء “لن اكون ابداً جزءاً من المجلس الرئاسي المنحل طالما التنظيمات المتشددة ممثلة فيه”.

وفي سياق منفصل، قال حفتر إنّه ضدّ مقاطعة دولة عربيّة بعد أزمة الخليج الأخيرة في إشارة لقطر، مضيفاً أنّه كان يتمنّى لو لم تكن سبباً في خراب ليبيا، على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ “قطر كانت وراء كلّ أزمات ليبيا وخرّبت بلداً آمناً بدعمها لجماعات ومنظمات إرهابيّة”،مبيناً أن “ليبيا ستتعافى وقطر عليها مراجعة نفسها”.

وشدّد خليفة حفتر على أنه لن يكون هناك أيّ علاقة بين ليبيا وقطر “ونحن أبعد من المريخ عنها”، على حدّ تعبيره.