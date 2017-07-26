أمريكا تتصدر مبيعات الأسلحة غير القانونية على الإنترنت بنسبة 60%

أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة “مانشستر” البريطانية ومركز “RAND Europe”، أن أمريكا تتصدر مبيعات الأسلحة والذخائر غير القانونية التي تباع عبر السوق السوداء، وبصورة سرية غير مشروعة على الإنترنت بنسبة 60%، في حين أن الدول الأوروبية تتصدر المبيعات بنسبة 25 ٪.

وبحسب الدراسة فإنه “رغم احتمال استخدام الأسلحة التي تباع عبر الإنترنت بطريقة غير قانونية، في نزاعات مسلحة كبيرة أو لتنظيمات إرهابية، إلا أنها تبقى في متناول الإرهابيين المنفردين الذين ينشطون بشكل مستقل أو على شكل مجموعات صغيرة”.

وحسب تقرير موقع “سبوتنيك” الروسي، قام المحللون خلال البحث بدراسة 12 منصة إنترنت تبيع الأسلحة بكشل غير مشروع وسري، إلى جانب أنها توفر إرشادات توضح كيفية تصنيع هذه الأسلحة في المنزل.

ووفقا لدراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعتي “نورث ” و”هارفارد” الأمريكيتين، فإن الأمريكيين يمتلكون نحو 256 مليون قطعة سلاح.