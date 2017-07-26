عناكب أم مخلوقات فضائية.. شاهد روائع الطبيعة الغريبة (صور)

استخدم المصور، خافيير روبيريز، تقنيات التصوير الفوتوغرافي “الماكرو” لالتقاط صور تُظهر الجانب الفضائي لهيكلية العناكب.

وتُظهر لقطات مذهلة أعين العناكب الوثابة عن قرب لتبدو أشبه بالمخلوقات الفضائية التي نراها في أفلام الخيال العلمي.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تشكل العناكب الوثابة 13 % من جميع أنواع العناكب على وجه الأرض، وهي تمتلك أحد أقوى القدرات البصرية بين جميع اللافقاريات، فضلاً عن القدرة على القفز أثناء الصيد أو الهرب من التهديدات.

وأمضى المصور روبيريز (56 عاماً)، ساعات في التقاط مئات الصور للعناكب من أجل خلق تلك المجموعة، التي تطلّب إعدادها عدة أيام.

وقال “إن أعين العناكب مذهلة بشكل خاص عند النظر إليها عن قرب، فعند النظر إليها عن كثب، تبدو وكأنها كائنات من كوكب آخر”.

ومن أجل خلق تلك التأثيرات المذهلة في صوره، التقط روبيريز مئات الصور، وهو يحرك الكاميرا مسافة مجهرية في كل مرة، قبل معالجة الصور ببرامج الكمبيوتر.

وأضاف “عندما رأيت الصورة الأولى لعيون العنكبوت الوثاب عن قرب، علمت أنني يجب أن أكرس نفسي للتصوير الفوتوغرافي الماكرو، ورغم تطلب تصميم صور الماكرو المعقدة لدقة عالية جداً، إلا أنني أعشقه، فأنا أركز على القيام بعمل جيد وأنا أحاول الحصول على الصور الصادمة لكل من يراها”.