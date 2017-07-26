تحذيرات من خطورة تهديدات “الروبوتات” للجنس البشري

بالرغم من فوائد الإنسان الآلي أو الروبوت، إلا أنها باتت تبعث على القلق بسبب تطورها وتنامي قدراتها الخارقة، التي يمكنها أن تهدد وجودنا على الأرض.

ففي حديث لهم عبر فيلم وثائقي جديد من إنتاج قناة “بي بي سي”، رأى الخبراء أنه يجب تصنيف أجهزة الإنسان الآلي على أنها “فصائل مخترقة”، بسبب تطورها السريع وزيادة قدرتها على اتخاذ قرارات واعية.

وما يبعث على القلق، أن المخاوف منها ليست على المدى الطويل، لكن التوقعات بأن تسيطر الأجهزة الآلية على الجنس البشري في السنوات القليلة المقبلة.

من خلال حديثه في الفيلم الوثائقي، قال الدكتور بين غارود، عالم الأحياء التطوري في جامعة “أنجليا روسكين”: إن “ما يقلقني هو أن تأثير أجهزة الإنسان الآلي سيكون هائلًا جدًا، وأنه يمكن أن يهدد وجود الإنسان”.

ورأى غارود أنه “في السنوات القليلة المقبلة، سيكون الإنسان الآلي، جسديًا على الأقل، قادرًا على منافسة الإنسان في العديد من الأشياء”، مضيفًا: “لكن بالنسبة لي، فإن المشكلة الحقيقية هي ليست في أنها سوف تصبح مثلنا أو حتى تبدو أشكالها مثل أشكالنا كبشر، لكن القضية الحقيقية هي إذا بدأت في التفكير مثلنا”.