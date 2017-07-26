4.6 مليون طن حجم الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر ويكفي لنحو 6 أشهر

قال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ممدوح رمضان، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 4.6 مليون طن ويكفي احتياجات البلاد لنحو 6 أشهر.

وأضاف رمضان، أن احتياطي بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، يكفي الاحتياجات المحلية لمدة 5.9 شهر، ويبلغ 4.6 مليون طن سواء محلي أو مستورد.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويًا، لإنتاج الخبز المدعم. وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.

وتنوي مصر استيراد 6.2 مليون طن من القمح هذا العام 2017-2018.