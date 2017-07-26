بالصور.. تايوان تحول مترو أنفاق مانيلا لمسابح وملاعب

حوّلت إدارة المعلومات والسياحة في تايوان، بالتعاون مع السلطات الحكومية في العاصمة تايبيه، عربات مواصلات مترو الأنفاق العامة على الطريق الأخضر للمدينة، إلى مسارات ألعاب رياضية تتضمن أحواض مسابح، وملاعب كرة قدم وكرة سلة، ومدرجات رياضية، باستخدامها تقنية الوهم البصري.

يأتي ذلك بالتزامن مع استضافة تايوان الصيف الحالي الحدث الرياضي الدولي للرياضيين الجامعيين المعروف باسم ألعاب الجامعات العالمية، والذي بدأ مؤخرًا في تايبيه، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 أغسطس/آب المُقبل، حيث قررت عمل شيء خاص لتكريم الحدث، باستخدام مواصلاتها العامة.

وقالت الإدارة إنها دمجت قواعد الألعاب الرياضية في وسائل النقل العامة لتايبيه، حتى يكون الجمهور جزءًا من الحدث، ولتثقيفه عن الحقائق التاريخية عنه، بالإضافة للتشجيع على استخدام وسائل النقل العام.

وحصل تصميم أحواض السباحة في عربات المترو، ميدالية ذهبية، لتحقيقه أرقامًا عاليةً في عدد تداوله عبر وسائل الإعلام الاجتماعي في تايوان.