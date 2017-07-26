بالفيديو.. فنان سعودي يرفض عرضًا قيمته 25 ألف ريال لبيع نظارة “فتى الشرقية”

رفض الفنان السعودي، عطا الله الرشیدي، عرضًا مالیًا قیمته 25 ألف ریال لبیع نظارة شمسیة تعود ملكیتھا للفنان الشعبي عیسى بن علي الأحسائي، والذي كان يلقب بـ”فتى الشرقية”.

وقال الرشیدي في مقطع فیديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن النظارة أھداھا له الفنان الشعبي أبو عادل الأحسائي أحد من عاصروا عیسى بن علي الإحسائي قبل 32 عامًا، مشیرًا إلى أنه تلقى عدة عروض لشرائھا كان آخرھا بـ 25 ألف ریال.

يذكر أن الفنان عیسى بن علي الأحسائي، والذي كان يلقب بـ”فتى الشرقیة”، توفي العام 1983، بعد رحلة حافلة مع الفن الشعبي، ومن أبرز أغانيه (هبت رياح الصيف، دلعوك أهلك، يا قرب واشنطن ولندن وباريس حذفة عصا للي رصيده ملايين).

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