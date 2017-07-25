بالفيديو.. المذيعة العراقية “لوليتا” تقطع الجدل حول وفاتها

قطعت مقدمة البرامج العراقية، لقاء سعد، المشهورة بـ”لوليتا“، اليوم الثلاثاء، الجدل حول الأخبار التي تحدثت عن مقتلها في شقتها وسط العاصمة بغداد، على يد مسلحين مجهولين.

وقالت لوليتا: ” أنا مو ميتة والصورة المتداولة هي من مشهد تمثيل ولا صحة للأخبار التي تحدثت عن مقتلي وأشكر الجميع على الاهتمام”.

وكانت وسائل إعلام عراقية في العاصمة العراقية بغداد تحدثت، أمس الإثنين، عن مقتل مقدمة البرامج لقاء سعد “لوليتا” بعدة طعنات في جسدها.

ونقلت تلك الوسائل على لسان مصادر أمنية القول: “إن مقدمة البرامج وجدت مقتولة بعدة طعنات في جسدها داخل شقتها في بغداد”.

وأضاف: ” لم يتسنَ تحديد المنطقة التي قُتلت فيها بالضبط، وذلك لعدم وجود إبلاغ رسمي لمديرية النجدة في كافة قواطعها”.

وعملت لوليتا كمقدمة برامج في قناة السومرية الفضائية وتحديدًا في برنامج (ياسر مان) الذي قُدّم في شهر رمضان الماضي.