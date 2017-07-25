إنشاء أكبر مكتبة صور في العالم لمساعدة السيارات الذكية على القيادة

أنشأت شركة “Nexar” قاعدة صور مكونة من 55 ألف صورة ملتقطة في 80 دولة حول العالم في مختلف ظروف الطقس والإضاءة ،بحيث تقدم للسيارات الذكية مادة تتيح لها كيفية التعامل مع الظروف المختلفة.

وبحسب موقع “تيك كرانش” التقني، أوضحت الشركة أن جميع قواعد البيانات المتعلقة بالصور السابقة كان يشوبها مشكلة واحدة تتمثل بالتقاطها في ظروف معينة ومدروسة وإغفال ظروف كثيرة قد تجد السيارة الذكية نفسها بداخلها ولا تدري كيف تتعامل معها.

وفتحت الشركة قاعدتها تلك، والتي أطلقت عليها “NEXET”، أمام جميع من يعمل في مجال السيارات ذاتية القيادة لتدفع بعجلة تطور وتحديث أنظمة القيادة الذكية للأفضل.

وتضع الشركة نصب عينيها هدفًا جديدًا وهو إنشاء مساعد متطور للقيادة Advanced Driver Assistance System””، والذي يربط البيانات التي يتم جمعها عبر مختلف أجهزة المستخدم حول العالم، بحيث يتم تعليم أنظمة القيادة أولًا بأول بأحدث المواقف التي يمكن أن تواجهها يومًا ما على الطريق.