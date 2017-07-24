حركة “فارك” المتمردة في كولومبيا تتحول لحزب سياسي

المصدر: أ .ف . ب

أعلنت “القوات المسلحة الثورية في كولومبيا“، التي وقّعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 اتفاق سلام مع الحكومة، الإثنين، أنها ستنشىء حزبًا سياسيًا في أول أيلول/سبتمبر.

وقال قائد متمردي فارك السابقين، كارلوس انطونيو لوزادا، في مؤتمر صحافي: “ما سنقوم به في أول أيلول/سبتمبر هو إطلاق الحزب”.

من جهته، صرح كبير مفاوضي فارك ايفان ماركيز: “صنعنا السلام للمشاركة في الحياة السياسية”.

ووقّع المتمردون السابقون في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت اتفاق سلام مع حكومة خوان مانويل سانتوس، وضع حدًا لنزاع عمره 53 عامًا. وسلّم سبعة آلاف عنصر منهم سلاحهم في 27 حزيران/يونيو بإشراف الأمم المتحدة.

وينص اتفاق السلام على أن تتحول حركة فارك إلى حزب سياسي.

ويعقد المتمردون مؤتمرًا في آب/اغسطس يحددون فيه اسم الحزب وتوجهه السياسي، وذلك قبيل زيارة يقوم بها البابا فرنسيس لكولومبيا بين السادس والحادي عشر من أيلول/سبتمبر احتفاءً بالسلام والمصالحة في البلاد.