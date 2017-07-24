البرلمان العراقي يُقر زيادة في الموازنة التكميلية بنحو 6 مليارات دولار

أقرّ البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، زيادة في الميزانية التكميلية لعام 2017، بنحو 6 مليارات دولار، نظرًا لارتفاع أسعار النفط عن السعر المفترض، وزيادة الصادرات غير النفطية، وحصول الحكومة على قروض.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، على موازنة العراق الاتحادية التكميلية المعدلة لعام 2017، بقيمة 107 تريليونات دينار عراقي (90.6 مليار دولار) بزيادة تقدر بـ7 تريليونات دينار (5.9 مليار دولار)، بعد إضافة مبالغ لبعض الوزارات.

وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب مسعود حيدر، إن “المجلس صوت خلال جلسته لهذا اليوم بالأغلبية على قانون الموازنة التكميلية الاتحادية المعدلة لعام 2017 لتكون مجموع الموازنة 107 تريلونات دينار”.

وأضاف حيدر، أن “التعديل جاء بعد الزيادة في أسعار النفط بالأسواق العالمية عن ما هو مخطط عليه في الموازنة الاتحادية، وكذلك الزيادة في الواردات غير النفطية، وكذلك القروض الدولية، وبذلك تكون الزيادة ما يقارب 7 تريليونات دينار (5.9 مليار دولار)”.

وبيّن أنه “تم تخصيص 3 تريليونات دينار ما يقارب (2.5 مليار دولار) منها إلى الموازنة الاستثمارية، والقسم الآخر لرواتب موظفي الدولة، والمتقاعدين، والنازحين، والحشد الشعبي، ولوزارة الصحة والكهرباء”.

وأوضح أن “سعر النفط المفترض تم زيادته ليكون 44.4 دولار للبرميل، لأن معدلات تصدير النفط خلال الأشهر الأشهر الماضية بلغت 47 دولارا للبرميل”.

ولفَت إلى أن “العجز المتوقع سيكون 25 تريليون دينار (21.1 مليار دولار)”.

جدير بالذكر، أن 180 نائبا حضروا جلسة اليوم، التي ترأسها سيلم الجبوري، رئيس البرلمان، من أصل 328 نائبا.

وصوت مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول 2016، على موازنة العراق الاتحادية البالغة 100 تريليون دينار (84.6 مليار دولار) وبعجز متوقع 21 تريليون دينار (18.7 مليار دولار)، على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ42 دولارا.