في تقليد قديم.. رشوه بالقرفة فكادت أن تودي بحياته (فيديو)

أوثق شبان في الدنمارك يدي صديقهم خلف ظهره وكمموا فمه ثم رشوه بالقرفة كتقليد محلي يعود إلى مئات السنين، لكنه كاد أن يلقى حتفه عندما اشتعلت النار به فجأة.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يقف بين أصدقائه بينما قاموا برش الماء عليه قبل أن يبدأوا بنثر مسحوق القرفة على رأسه وجسده، في تقليد يخضع له الشاب الأعزب في عيد ميلاده بهذه السن.

وأثناء ذلك اشتعلت النار فجأة بالشاب، الذي سقط أرضا وأخذ يصرخ من الألم قبل أن يهرع إليه أصدقاؤه ويقوموا برش الماء عليه، لإطفاء النار.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشاب أصيب فقط بحروق بسيطة في ساقيه، إذ أنه من حسن حظه قيام أصدقائه برش الماء على رأسه قبل أن يبدأوا بالطقوس.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء الرجل قولهم إن التقليد لا يتضمن إشعال النار، وإن المسحوق اشتعل فجأة دون سبب مفهوم.