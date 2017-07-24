سلمى المصري لـ “إرم نيوز”: أتأثر بالشخصية التي أقدمها.. وأنفصل عنها بعد انتهاء التصوير (فيديو)

بررت النجمة السورية سلمى المصري عدم ظهورها في مسلسلات رمضان الماضي إلا من خلال مسلسل “عطر شام 2” بأنها دائما ما تبحث عن نص يحفزها على العمل.

وقالت لـ “إرم نيوز”: “اهتم كثيرا في أن يكون النص جيدا وأن يكون الدور الذي سألعبه في المسلسل مختلفا”.

وأعربت عن سعادتها للمشاركة في فيلم “عرائس السكر”، مشيرة إلى أنه يحمل رسالة إنسانية هامة ومؤثرة في المجتمع.

وأضافت: “يعتبر الفيلم توعوياً للأسر والأهالي الذين لديهم أطفال يعانون من متلازمة داون“، مضيفة أنها تأثرت بالشخصية غير أنها سريعاً ماتخرج عن تأثيرها عند انتهاء التصوير لتفصل بين حياتها الشخصية وحياتها المهنية.

وكانت الفنانة المصري أدت في الفيلم شخصية أمّ تعيش مع ابنتها، وتسعى لأن تكون فرداً مؤثرا وناجحا في المجتمع.