كم جنى ريال مدريد من بيع لاعبيه الاحتياطيين؟

فاز ريال مدريد الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، واعتبر الكثير من المتتبعين أن الفريق الملكي تفوق على منافسيه لامتلاكه دكة بدلاء قوية ومميزة تضاهي لاعبيه الأساسيين.

وظهر جليًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية قيمة بدلاء ريال مدريد؛ لأن الفريق الملكي كسب أكثر من 120 مليون يورو عبر التخلي عن 4 منهم لم يشارك فيهم أي لاعب في نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس سوى ألفارو موراتا والذي دخل في الدقائق الأخيرة.

ولم يجلس الكولومبي جيمس رودريغيز ولا الإسباني لوكاس فاسكيز ولا البرتغالي بيبي ولا ماريانو دياز في دكة البدلاء في النهائي بينما كان دانيلو وموراتا بدلين فقط.

وباع ريال مدريد ألفارو موراتا بحوالي 80 مليون يورو إلى تشيلسي بينما تخلى عن البرازيلي دانيلو لمانشستر سيتي، في صفقة قد يجني من ورائها أزيد من 36 مليون يورو، وتخلى عن ماريانو دياز لأولمبيك ليون الفرنسي مقابل 8 ملايين يورو مع بند يتيح له إمكانيه شرائه مجددًا، وأعار جيمس رودريغيز لبايرن ميونخ لموسمين مقابل 10 ملايين يورو.

وبلغت إيرادات الفريق الملكي من بدلائه ما بين 120 و140 مليون يورو، مما يؤكد على قيمة دكة البدلاء في الموسم الماضي، كما يمتلك بدلاء آخرين قد يصل ثمنهم لمبلغ خيالي كالنجم الشاب ماركو أسينسيو والذي تشير عدة تقارير إعلامية أن فرقا كبرى مستعدة لإغراء إدارة ريال مدريد بمبلغ يتجاوز 120 مليون يورو للتخلي عنه.

ولازالت دكة البدلاء قوية لدى المدرب الفرنسي لأنها تضم لاعبين من وزن الفرنسي تيو هيرنانديز والإسباني داني سبايوس والنجم إيسكو والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والمدافع الشاب خيسوس فابيخو وناتشو وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وماركوس لورينتي، وكلهم لاعبون تحلم فرق كبرى بضمهم.