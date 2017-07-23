سما المصري تثير زوبعة بزيارتها لضريح جمال عبد الناصر بالقاهرة

وقعت، اليوم الأحد، مشادة كلامية بين أمن ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في القاهرة، والفنانة الاستعراضية سما المصري، أثناء زيارتها للضريح اليوم احتفالا بالعيد الـ65 لثورة 23 يوليو.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية إن أحداث الواقعة بدأت حينما أرادت سما المصري التقاط صورة تذكارية بجوار الضريح، ما تسبب في غضب أمن الضريح الذين طالبوها بعدم التقاط الصور بحجة أن للميت حرمة ولا يجوز الوقوف فوق ضريحه بالحذاء.

وأضافت “على الفور خلعت المصري حذاءها، ولكن الأمن أصر على منعها من التقاط الصور”، لافتة إلى أن “قوات الأمن الموجودة بالمكان تدخلت لتنسحب سما المصري بعد موجة غضب واعتراض من المواطنين الموجودين فى الضريح للاحتفال بذكرى الثورة”.

ووفقا للصحيفة فقد قالت سما المصري عن زيارتها مبررة زيارتها للضريح “أنا كنت معدية بالصدفة، لقيت زحمة وقالوا لي النهارده ذكرى ثورة يوليو، فدخلت وحبيت أقرأ الفاتحة لروح الزعيم فى ذكرى الثورة اللي مش عارفة هى الـ62 وإلا الـ65، بس دي أعظم ثورة فى التاريخ”.