مهرجان القاهرة السينمائي يبحث عن فيلم لتمثيل مصر.. فهل يكون “الكنز”؟

تواجه إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، أزمة في العثور على فيلم لتمثيل مصر في الدورة رقم 39 للمهرجان، المقرر إقامتها في الـ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي الأزمة نفسها التي تكررت في السنوات الخمس الأخيرة.

لكن إدارة المهرجان قررت فيما يبدو اختيار فيلم “الكنز” لتمثيل مصر، وبالفعل جرت مفاوضات مع الشركة المنتجة له التي تحمست للفكرة، إلا أن مخرج الفيلم شريف عرفة لم يتحمس للمشاركة، في حين لم يعلن موقفه بالقبول أو الرفض.

في الوقت الذي أكد فيه مصدر مقرب من عرفة، أن الفيلم ضخم جدا والمخرج يبدي تخوفه من العجلة في تصوير أحداثه المتبقية للحاق بالمهرجان، فيخرج بصورة لا يتمناها، لذا أعلن للمقربين منه عدم حماسته للمشاركة في الدورة الـ 39 لعدم جاهزية العمل.

لكن رئيس مهرجان القاهرة ماجدة واصف، أعلنت في تصريحات صحفية سابقة، أنه “حتى الآن لم يُحسَم قرار عرض فيلم الكنز ليمثّل مصر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي”.

وقالت واصف: “نتمنى أن يشارك الفيلم في المهرجان، فالمخرج شريف عرفة متميز، وسوف يخرج العمل بطريقة عالمية تشرف مصر كلها”.

يذكر أن فيلم “الكنز” من تأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري ومحيي إسماعيل، إضافة إلى أمينة خليل، وتدور أحداثه في 4 عصور، هي: العباسي والعثماني والفرعوني وفترة السبعينيات، وقد تم تصوير ما يقرب من 60% من أحداثه.