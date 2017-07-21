شراء اليخوت.. جزء من ترف النجوم العرب للتباهي بثرائهم (صور وفيديو)

يتنافس نجوم الفن دائمًا على شراء المقتنيات الباهظة والتي تميزهم عن غيرهم من الفنانين، وكانت غالبًا تنحصر في شراء السيارات الفارهة أو الطائرات الخاصة، أما الآن فظهرت موضة جديدة وهي شراء “يخت”.

وكان آخر المتأثرين بالموضة النجم المصري محمد رمضان الذي قام بشراء يخت من رجل الأعمال ميشيل أحد، بقيمة 10 ملايين جنيه أي ما يقرب من نصف مليون دولار.

ويأتي ذلك بعد مرور عدة أشهر على شرائه سيارتين فارهتين إحداهما “لامبورغيني أفنتادور” والأخرى “رولز رويس جوست”، وهو ما اعتبره البعض استفزازًا لمشاعر جمهوره الذي ينتمي أغلبه إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

أما الفنانة الإماراتية أحلام فتتربع على عرش الفنانات اللاتي يواصلن استفزاز الجمهور بمقتنياتها الثمينة، كانت آخرها شراء زوجها مبارك الهاجر طائرة خاصة ونشرها لمقطع فيديو، عبر حساباتها الرسمية.

هذا بالإضافة إلى حديثها الدائم عن قيمة فساتينها ومجوهراتها وسياراتها الفارهة، وتحديها عن أن يكون هناك من يشتري مجوهرات أكثر منها، موضحة أن قيمة بعض مجوهراتها تتخطى الأربعين مليون دولار.

أما الفنانة المصرية ليلى علوي فتم إهداؤها يختًا يقدر ثمنه بمليون ونصف المليون دولار من زوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال، هذا بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمجوهرات.

واختار الفنان راشد الماجد أن يكون أول من يشتري سيارة “مايباخ سبورت” في العالم، وذلك من خلال شراء النسخة الوحيدة التي تم تسليمها للشرق الأوسط، وحصل عليها مقابل مليون دولار.

وتقول تقارير إعلامية إن النجم الأمريكي توم كروز، قد طلب منه استعارتها لتصوير أحد مشاهد فيلمه، إلا أن ماجد رفض تمامًا.

وتردد كثيرًا في وسائل الإعلام أن الفنانة المصرية سمية الخشاب تمتلك طائرة خاصة من زوجها الخليجي السابق، فضلاً عن امتلاكها سيارة فارهة من طراز “لامبرغيني هوراكان” والتي سبق وأن نشرت صورتها عبر حسابها على موقع “انستغرام”.

أما الفنانة المعتزلة جيهان نصر فكان مهرها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي حينها، خمسة ملايين جنيه وفيلا ومجوهرات بقيمة مليون دولار وطائرة خاصة.

ومن ضمن النجمات اللاتي لديهن طائرة خاصة أيضًا النجمة شريهان والتي تستخدمها دائمًا في رحلاتها.