ترامب: ماكرون “يحب أن يمسك يدي”

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً، يوم الخميس، للكلام عن زيارته الأخيرة إلى فرنسا، مشدداً على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحب أن يمسك يده، معتبراً أن برج إيفل لم يجمع قبل ذلك حشداً كبيراً مثل الذي تجمع لدى تناوله طعام العشاء في أحد مطاعم البرج.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” “ماكرون شخص ممتاز، ذكي وقوي، ويحب أن يمسك يدي”، مضيفاً “الناس لا يدركون إلى أي حد يحب أن يمسك يدي، والأمر جيد”.

وتابع ترامب “بالفعل إنه شخص جيد، إنه عنيد لكن عليه أن يكون كذلك، أعتقد بأنه سيكون رئيسا ممتازا لفرنسا، لكنه يحب أن يمسك يدي”.

وكان ترامب حضر العرض العسكري في الشانزليزيه في باريس بمناسبة العيد الوطني في الرابع عشر من تموز/يوليو الذي تزامن هذه السنة مع مرور 100 عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء.

وقال ترامب إنه “تفاجأ” بتلقيه هذه الدعوة بعد قراره الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ التي وقعتها 195 دولة عام 2014.

وقال ترامب عن العرض العسكري إنه كان “أحد أجمل العروض” التي شاهدها، مضيفاً “علينا أن نقوم بعرض مماثل على جادة بنسلفانيا” في واشنطن بين مقر الكونغرس والبيت الأبيض.

وتابع كلامه عن العرض “الأمر لم يكن أمرا عاديا على الإطلاق، ربما كانت هناك نحو 200 طائرة فوق رؤوسنا”.

وأضاف ترامب عن العشاء بين الرئيسين مع زوجتيهما بمطعم في برج إيفل “في تاريخ برج إيفل لم تشهد الباحة أمامه احتفالاً من قبل” يوازي ما حصل لدى تناولهم طعام العشاء، مضيفاً “كان هناك الآلاف من الأشخاص، لأنهم سمعوا بأننا نتناول طعام العشاء هناك” قبل أن يتطرق إلى زيارته إلى قبر نابوليون.