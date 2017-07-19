كيف أودت قبلة بحياة رضيعة بعد أيام من ولادتها؟ (صورة)

قال زوجان أمريكيان إن ابنتهما البالغة من العمر 18 يومًا لقيت مصرعها بعد أسبوعين من إصابتها بفيروس “الهربس” بسبب قبلة.

وأوضح نيكول وشان سيفريت عبر صفحتهما في موقع “فيسبوك” أن ابنتهما ماريانا ماتت بين ذراعي والدها.

وقال الوالدان عن ماريانا: “إنها لم تعد تعاني وهي بين يدي الله الآن”، وشكر الزوجان كل من ساعدهما خلال رحلة ابنتهما القصيرة وقدم لهما الدعم.

وأضافا أنها خلال 18 يومًا تركت تأثيرًا كبيرًا على العالم وأنهما يأملان في أن قصة ابنتهما سوف تساعد في إنقاذ العديد من الأطفال حديثي الولادة.

ولاحظ الوالدان أن ابنتهما توقفت عن الأكل فجأة وتأخذ وقتًا طويلاً للاستيقاظ من النوم حيث أسرعا بها إلى المستشفى لكنها توقفت عن التنفس بعد ساعتين.

وأثبتت التحاليل أن الطفلة مصابة بفيروس “الهربس” الذي تسبب في حدوث ورم في مخها رغم أنه لم يثبت إصابة أحد والديها بهذا المرض، ما يؤكد أنه انتقل إليها من شخص آخر.

وأطلق الزوجان عملية توعية بأهمية بقاء الأطفال المولودين حديثًا بعيدًا عن الزائرين خاصًة إذا كانوا مرضى.