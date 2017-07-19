مصر تعيد افتتاح متحف “ثعلب الصحراء” بعد 7 سنوات من الإغلاق (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأربعاء، أنها ستعيد قريبا افتتاح متحف أثري، كان مقرا للجنرال الألماني إرفين روميل، أثناء الحرب العالمية الثانية في محافظة “مطروح” غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها الأربعاء إن “المتحف الأثري عبارة عن كهف في باطن الجبل، يرجع للعصر اليوناني الروماني، وهو على شكل قوس له مدخل ومخرج يطلان على شاطئ البحر المتوسط بمحافظة مطروح”.

وقالت مسؤولة قطاع المتاحف في الوزارة إلهام صلاح، إن “أعمال تطوير وترميم المتحف أوشكت على الانتهاء”، مؤكدة افتتاحه قريباً بعد فترة إغلاق دامت 7 سنوات، لم تحدد أسبابها.

واختار الجنرال الألماني روميل الملقب بـ”ثعلب الصحراء”، هذا الموقع ليكون مقراً له أثناء الحرب العالمية الثانية، وفق البيان ذاته.

والحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في عام 1939 في أوروبا، وانتهت في عام 1945، وشاركت فيها معظم دول العالم.