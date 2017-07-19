غادة عبد الرازق توضح حقيقة اعتزالها الفن

نفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، إعلان اعتزالها الفن، متعهدة في الوقت نفسه جمهورها بتقديم عمل فني جديد، معلنة في الوقت ذاته هجرة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة المصرية في رسالة وجهتها إلى جمهورها، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” قائلة: “لم أعتزل التمثيل، لكن سأهجر مواقع السوشيال ميديا “.

وأضافت عبد الرازق بتعليق آخر بقولها: “أشوفكم إن شاء الله السنة الجايّة، لأني ماعتزلتش التمثيل، لكن أعتزلت السوشيال ميديا”.

اللافت والمثير في رسالة الفنانة المصرية، أنها استعانت بمقطع من فيلم “رامبو” للنجم سيلفستر ستالوني، وقالت إنه “رسالة لها وتعلمت منه”، مضيفة “طول عمري ماكنتش أعرف إيه اللي بيربطني بالفيلم ده، بس النهار ده عرفت وتأكدت كمان، هيّة دي غادة عبد الرازق“.

بدورهم، أشاد بعض متابعي غادة عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا القرار، مؤكدين أنها “في حاجة لمراجعة حساباتها مرة أخرى، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها بسبب الفيديو الفاضح”.

وسبق أن اعتذرت الفنانة المصرية لجمهورها من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، عن الفيديو الفاضح، موضحة أنها “لم تكن مدركة ما حدث نتيجة وقوعها تحت تأثير عقار مهدئ، فضلًا عن نظرها الضعيف”.

وكانت غادة عبدالرازق قد تغيبت عن حضور أولى جلسات محاكمتها، بتهمة ارتكاب فعل فاضح على الملأ، وهي الجلسة التي أجلتها إحدى المحاكم المصرية ليوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل لتقديم المستندات، وذلك بعدما قام المحامي سمير صبري بإقامة دعوى ضدها يتهمها فيها بالفعل الفاضح العلني.