ما الرسالة التي وجهها هاني شاكر إلى كاظم الساهر بشأن قطر؟

عبّر نقيب الموسيقيين في مصر، المطرب هاني شاكر، عن غضبه واستيائه الشديديْن من إصرار مطربين عرب على الغناء في قطر، والمشاركة بمهرجانات غنائية تقام على أرضها.

وقال شاكر لـ “إرم نيوز”: إني “مندهش جدًا من مطربين عرب يأتون إلى مصر، يغنون على أرضها ويمتدحونها، ثم يتوجهون إلى قطر ليغنوا على أرضها ويمدحوا الأسرة الحاكمة وقراراتها”.

ووصف شاكر هذا السلوك بـ”الوقاحة الفنية”، متسائلًا:”كيف يعيش الفنان دون مبدأ أو موقف ثابت”، منوهًا إلى أنه “يؤيد الغناء للشعب القطري، لكن أرفض الغناء للنظام الحاكم هناك الذي يرعى ويمول الإرهاب لتدمير عالمنا العربي”.

وتعليقًا على إصرار النجم العراقي كاظم الساهر، على الغناء في قطر يوم 17 آب/أغسطس المقبل، قال شاكر :”قبل الحديث عن موقف كاظم الساهر من الغناء في قطر، أحب الإشارة إلى أن فنان العرب محمد عبده اعتذر عن إقامة حفل في 18 آب/أغسطس المقبل في الدوحة، بسبب موقف قطر من الإرهاب، فضلًا عن موقف مماثل اتخذته الفنانة الكويتية نوال”.

وأردف نقيب الموسيقيين قائلًا: “كنت أتمنى على كاظم الساهر وهو صديقي، أن يتخذ قرارًا مشابهًا لقرار محمد عبده ونوال”، داعيًا إياه إلى “التراجع عن الغناء على أرض يمول نظامها الإرهاب، ويتمنى الخراب والدمار لعالمنا العربي”.