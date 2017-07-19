العثور على جثتي زوجين في حالة غريبة بعد 75 عامًا من اختفائهما (فيديو)

عثر موظف يعمل في محطة التزلج بمنتجع “غلاسي3000” في جبال “ديابلريتس” السويسرية، على بقايا مجمدة ومحنطة لجثتي زوجين، وذلك بعد فقدانهما منذ 75 عامًا.

تعود الجثتان إلى مزارعيْن فُقدا قبل 75 عامًا، وهما مارسيلين وفرانسيس دومولين، بحسب ما نشرته صحيفة “لوماتين” السويسرية.

وقال مدير محطة التزلج برنار تشانين: إن “الجثتين عُثر عليهما محفوظتين بشكل جيد جدًا بعد ذوبان الثلج في المنطقة، وكانتا ممددتين الواحدة إلى جانب الأخرى، وعلى مقربة منهما حقيبتان وزجاجة وكتاب وساعة”.

وكان الزوجان اللذان لديهما سبعة أبناء، قد تمت مشاهدتهما ﻵخر مرة يوم 15 آب/أغسطس في العام 1942، داخل مزرعة قبل ذهابهما إلى حلب الأبقار.

وقالت ابنة الزوجين الصغيرة التي يبلغ عمرها الآن 79 عامًا: “لقد قضينا كل عمرنا بحثًا عن والدينا ولم نتوقف يومًا ما”، مضيفة “كنا نعتقد أننا سوف نقيم لهما الجنازة التي يستحقانها في يوم من الأيام”، مشيرة إلى أنه “بعد 75 عامًا من الانتظار، أعطاني نبأ العثور على جثتي والديّ شعورًا بالطمأنينة.

يذكر أنه تم التعرف على الجثتين من خلال أوراقهما الشخصية المستخدمة وقت الحرب وتحليل الحمض النووي.