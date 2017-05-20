قنبلة مزيفة تربك عرض أحد الأفلام في مهرجان كان

توقف عرض سينما “دوبوسي” بمدينة كان الفرنسية مساء السبت ، وخرجت المضيفات ومعهن الجمهور الحاضر بالقاعة إلى البوابة في حالة من الارتباك و الخوف، بسبب العثور على شيء يشبه القنبلة ، متصل بأسلاك كهربائية، قبل أن تكتشف الشرطة أنها مجرد بطارية نسيها أحد التقنيين تحت المقاعد.

وتسلق الصحفيون حواجز السلامة قصد الفرار من انفجار محتمل ، وتم إخلاء المبنى من آلاف الأشخاص، ومن بينهم الجمهور الذي جاء لحضور العرض الأول للفيلم الفرنسي Le redoutable بمهرجان كان لمخرجه “ميشيل هازنافيسيوس” .

وحوالي الساعة السابعة و50 دقيقة مساءً ، رفعت حالة الطوارئ وعاد الجمهور إلى مكانه، بعد تأمين الموقع من قبل الشرطة.

ويشهد مهرجان كان السينمائي هذه السنة إجراءات أمنية غير مسبوقة ومشددة تحسباً للتهديدات الإرهابية الموجهة لفرنسا ،حسب تصريح لمدير الأمن بالمنطقة.