ألونسو يعتزل في ظل لام

رغم أن الأضواء ستكون مسلطة بشكل كبير على اعتزال قائد بايرن ميونخ فيليب لام خلال المباراة المقررة غدا السبت بين فريقه وضيفه فرايبورغ ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ، لا شك في أن جزءا من الاهتمام سيوجه نحو تشابي ألونسو، الذي يخوض غدا المباراة الأخيرة في مسيرته الاحترافية أيضا.

ويلتقي بايرن ميونخ ، الذي حسم لقب البوندسليغا بالفعل ، غدا السبت مع فريق فرايبورغ على ملعب “أليانز أرينا” الذي سيشهد نهاية مسيرة طويلة قضاها فيليب لام ضمن صفوف بايرن وكذلك نهاية مشوار تشابي ألونسو، الذي شهد صعوده عدة مرات إلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسيكون اهتمام الجماهير البافارية منصبا بشكل أكبر على فيليب لام ، لكن اعتزال نجم خط الوسط تشابي ألونسو /35 عاما/ سيحظى أيضا باهتمام كبير في مختلف أنحاء العالم.

وكان كارل-هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن، قد قال في تقييمه لألونسو “إنه ذكي للغاية وأراه واحدا من اللاعبين الأقل تعقيدا. كان أمرا رائعا أن يتواجد هذا الرجل معنا في ميونخ.”

وبدأ الأسباني ألونسو مسيرته الاحترافية في بلاده ضمن صفوف فريق ريال سوسييداد لكن نجمه سطع مع فريق ليفربول الإنجليزي، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا إثر فوز مثير أمام ميلان الإيطالي في النهائي العام 2005 .

وفي الموسم التالي ، فاز مع ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي ، وقد تألق وبرز من خلال تمريراته المتقنة وتسديداته القوية، وكذلك رؤيته الجيدة للملعب، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد الأسباني.

وقال ستيفن جيرارد زميله تشابي السابق في ليفربول، في رسالة للاعب الأسباني “أنت أفضل ممرر للكرة لعبت معه على الإطلاق، وأنت جدير بكل الجوائز التي تحصل عليها.”

ورغم الدور البارز الذي أداه تشابي ألونسو ضمن صفوف ريال مدريد، لم يحظ بمقعد أمامي دائم في صفوف النجوم التي تستحوذ على الأضواء.

وقال تشابي ألونسو، في تصريحات لموقع نادي بايرن ميونخ على الإنترنت “أنا دائما عنصر باللعب الجماعي. أرى أن مهمتي هي دعم اللاعبين المتواجدين حولي وتسهيل الأمور عليهم كي يكونوا أكثر فعالية في مراكزهم. أنا لاعب يؤدي دورا في تطبيق استراتيجية لعب.”

ولعب ألونسو دورا في تحول المنتخب الأسباني إلى واحد من أفضل المنتخبات في تاريخ أسبانيا ، وفاز ضمن صفوفه بلقب كأس الأمم الأوروبية مرتين في 2008 و2012 وكذلك كأس العالم 2010 .

وبعد أن فاز مع ريال مدريد للمرة الثانية بلقب دوري أبطال أوروبا في العام 2014 ، انتقل للعب ضمن صفوف بايرن ميونخ.

وقال ألونسو “منذ اليوم الأول لي مع بايرن ، كان لدي شعور جيد للغاية هنا. أنا فخور بالفترة التي قضيتها مع هذا الفريق. بعد الفوز بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد ، شعرت بأن مهمتي انتهت هناك.”

وكما هو الحال بالنسبة لفيليب لام ، لم يحسم تشابي ألونسو حتى الآن وجهته المستقبلية بعد الاعتزال، لكنه اكتفى بالقول بإنه سيعود إلى أسبانيا.