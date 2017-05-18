سيارة كهربائية تحطم الأرقام القياسية في عالم المحركات

وصفت نيكي شيلدز مقدمة برنامج معرض “سوبرتشج” للسيارات والذي يُبث عبر محطة “CNN”، ركوب سيارة النيو EP9 الكهربائية، والتي تعد الأسرع في العالم، “بالجنون الحقيقي”.

وتحدثت شيلدز للمحطة الأمريكية عن تجربتها في ركوب أسرع سيارة في العالم قائلةً “إنها أسرع من الصوت، وتسرع من 0-100 ميل في الساعة مباشرة”، ويمكنها أن تسرع إلى 124 ميلا في الساعة (200 كم في الساعة) في 7.1 ثانية، ولها سرعة قصوى تبلغ 194 ميلا في الساعة (312 كم / ساعة)، ويمكنك حمل الكثير من السرعة في الزوايا”.

ومطلع الأسبوع الجاري حطمت سيارة نيو EP9 الأمريكية الصنع الرقم القياسي في حلبة “نوربورغرينغ” لسباق السيارات في ألمانيا، حيث عينت وقت ست دقائق 45.90 ثانية على بعد 12.9 ميل (20.7 كم) من الحلبة.

وبهذه النتيجة كسرت الرقم القياسي السابق الذي وضعته سيارة الطريق القانوني SR8LM – في عام 2009.