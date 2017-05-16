رئيس المسرح الدولي محمد الأفخم: بروتوكولات فنية بين مصر والإمارات قريبًا (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

قال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر والإمارات في مجالات الفن والثقافة، مؤكدًا أن تكريم قدامى الفنانين وهم على قيد الحياة “واجب على كل فنان عربي”.

وأضاف الأفخم ، في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مهرجان “النخب” الذي أقامته نقابة المهن التمثيلية في مصر: “كنا نقوم بتكريم المبدعين في الوطن العربي بعد وفاتهم، ولكننا بدأنا في تغيير هذه العادة لتكون رسالة حب وتقدير وعرفان لإبداعاتهم الفنية في حياتهم”.

وأضاف أن سبب اختيار مصر لتكون الدولة الأولى التي يقام فيها المهرجان هو وجود قناعة داخلية بأنه لنجاح أية مبادرة أو فعالية لا بد أن تنطلق من مصر “لأنها الراعية الأولى للفن والمسرح والثقافة”.

وتابع: “سنقوم بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون بين مصر والإمارات، ومنها بين الهيئة العالمية للمسرح ونقابة الفنانين المصريين ومكتب iti في مصر”، لافتًا إلى أن الشباب المصري المبدع يحتاج إلى فرصة لإظهار طاقاته من خلال إقامة العديد من المسابقات والمهرجانات.

وأشار رئيس الهيئة الدولية للمسرح إلى أن هناك اتفاقًا مع نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، لاكتشاف أكبر عدد من الشباب الموهوب عن طريق إنشاء ودعم الورش المسرحية التي يشارك فيها الشباب.