وزنهما 6 كغم.. صاحبة لقب أكبر ثديين في بريطانيا تسعى للمزيد (صور)

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

أنفقت عارضة أزياء بريطانية 10 آلاف جنيه إسترليني من أجل تكبير حجم ثدييها، في حين تأمل بالحصول على المزيد من الحجم عبر تكبيرهما أكثر مما هما عليه الآن.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أقدمت شارون بيركينز التي تبلغ من العمر 51 عاما والأم لثلاثة أطفال، على عملية تكبير ثدييها بعد أن تلقت مبلغا قيمته 33 ألف جنيه إسترليني من تسوية قضية طلاقها من زوجها، بالإضافة إلى تصغير حجم خصرها بعد ارتداء مشد الخصر أو “الكورسيه” لمدة 12 ساعة كل يوم.

ونقلت الصحيفة عن بيركينز قولها “كنت أشعر بالملل، لذلك قررت أن اشتري لنفسي سيارة بورش بوكستر، وإجراء عمليات لتكبير ثديي في العام 2014”.

وأضافت بيركينز “أحب ثديي، فهما كبيران للغاية وثقيلان”، مشيرة إلى أنه “عندما أجريت العملية للمرة الأولى كان حجمهما كبيراً جداً ومنتفخاً، لكنني أصبت بالإحباط بعدما صغر حجمهما وأصيبا بالانكماش، لذلك قررت إجراء عملية أخرى بعد ستة أشهر”.

ووفقا للصحيفة البريطانية، يبلغ وزن الثدي الواحد لشارون، نحو ثلاثة كيلوجرامات وفيه ما يقرب من نصف لتر سيليكون.

وفي وصف حالتها الصحية بعد العملية، قالت شارون إن “أول أسبوع بعد العملية كان مؤلماً جداً، ولم تستطع القيام من الفراش بسهولة”، لافتة إلى أن “الناس يندهشون عندما يرون حجم ثدييها”، منوهة إلى أنه “لم يكن يعجبها شكل ثدييها المتراخيين قبل إجراء العملية بسبب تقدمها في العمر”.

واختتمت صاحبة لقب أكبر صدر في بريطانيا بأنه “الآن كل شيء في حياتي أصبح مختلفاً ومثيراً، وفتحت الآن صفحة جديدة مع الحياة، ومظهري الجديد يمنحني الكثير من أجل التمتع بحياتي الجنسية”.